Paniere Bio | frutta e verdura biologiche per un‘alimentazione sana

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiOrmai sono noti i vantaggi per la salute di un’alimentazioneed equilibrata, incentrata su alimenti freschi e di qualità con un elevato valore nutritivo. L’agricoltura biologica non solo garantisce alti standard qualitativi, ma è anche in grado di assicurare pratiche di coltivazione ecologiche, basate sulla tutela della biodiversità, la valorizzazione della filiera corta e la protezione delle risorse naturali. Non a caso questo modello è al centro dei programmi di sviluppo sostenibile, dal Green Deal europeo della UE ad Agenda 2030 delle Nazione Unite. Secondo la Fondazione Umberto Veronesi, come indicato anche dal World Cancer Research ...