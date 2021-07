Olimpiadi, Aldo Montano vuole l'oro. Data e orario della finale (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'Italia si è guadagnata la finale di Sciabola a squadre . Dopo la bellissima vittoria contro l'Unghieria (il punteggio finale 45 a 43) e prima contro l'Iran (per 45 punti a 44). Grandissimo ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'Italia si è guadagnata ladi Sciabola a squadre . Dopo la bellissima vittoria contro l'Unghieria (il punteggio45 a 43) e prima contro l'Iran (per 45 punti a 44). Grandissimo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | L'entusiasmo della delegazione di atleti italiani alla cerimonia di apertura dei Giochi di #Tokyo2020 r… - nonhonientedadi : Aldo montano alle Olimpiadi? Non lo sapevo - gemini9500 : RT @fattoquotidiano: La squadra Azzurra ha battuto l'Ungheria, e ora sfiderà la Corea del Sud per l'oro #Tokyo2020 - Andreacre83 : La prima volta che ho visto #Montano alle olimpiadi ero un fanto di 21 anni con molti più capelli Grande Aldo!!! - bebabeba05 : Comunque io qua con il mio ginocchio dolorante a 30 anni suonati, vedere persone come Vanessa Ferrari, Federica Pel… -