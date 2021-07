NieR Reincarnation per mobile disponibile da oggi in occidente

NieR Re[in]carnation per mobile disponibile da oggi in occidente (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo la sua straordinaria performance in Giappone, NieR Reincarnation di Square Enix esce oggi in Nord America e in Europa. Secondo l'account Twitter ufficiale del gioco, il titolo sarà disponibile durante il pomeriggio. Sviluppato da Applibot, il gioco di ruolo sarà lanciato su dispositivi iOS e Android. A differenza di NieR: Automata e NieR Replicant, NieR Reincarnation segue un sistema di combattimento a turni. Incontrerete anche un numero di personaggi che possono unirsi al vostro gruppo. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo la sua straordinaria performance in Giappone,di Square Enix escein Nord America e in Europa. Secondo l'account Twitter ufficiale del gioco, il titolo saràdurante il pomeriggio. Sviluppato da Applibot, il gioco di ruolo sarà lanciato su dispositivi iOS e Android. A differenza di: Automata eReplicant,segue un sistema di combattimento a turni. Incontrerete anche un numero di personaggi che possono unirsi al vostro gruppo. Leggi altro...

