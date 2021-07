Microsoft non permetterà che tu eluda i requisiti per Windows 11 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Microsoft sta facendo il possibile per assicurarsi che gli utenti non eludano i requisiti hardware di Windows 11. Durante una recente sessione AMA, Ask Microsoft Anything, il team ha confermato che se un dispositivo non è completamente compatibile con Windows 11, non verrà offerta l’opzione per scaricarlo tramite Windows Update. Aria Carley di Microsoft ha affermato di sapere che alcuni sistemi non saranno idonei per Windows 11, ma lo stanno facendo per garantire che i dispositivi compatibili siano più produttivi, abbiano un’esperienza ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 28 luglio 2021)sta facendo il possibile per assicurarsi che gli utenti nonno ihardware di11. Durante una recente sessione AMA, AskAnything, il team ha confermato che se un dispositivo non è completamente compatibile con11, non verrà offerta l’opzione per scaricarlo tramiteUpdate. Aria Carley diha affermato di sapere che alcuni sistemi non saranno idonei per11, ma lo stanno facendo per garantire che i dispositivi compatibili siano più produttivi, abbiano un’esperienza ...

