Le indagini su Massimo Adriatici (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'assessore di Voghera che ha ucciso Youns El Boussettaou si è dimesso, mentre nuovi video e testimonianze aggiungono dettagli sui momenti dello sparo e quelli successivi Leggi su ilpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'assessore di Voghera che ha ucciso Youns El Boussettaou si è dimesso, mentre nuovi video e testimonianze aggiungono dettagli sui momenti dello sparo e quelli successivi

Open_gol : Dalle indagini parrebbe che la vittima, disarmata, non avesse lanciato alcuna bottiglia contro Adriatici - ilpost : Le indagini su Massimo Adriatici - massimo_capponi : RT @beretta_g: 'Uno stimato avvocato penalista' (#Salvini). Dopo aver sparato, l'assessore leghista di #Voghera, Adriatici, passeggia #arm… - strina_massimo : RT @borghi_claudio: Aspettiamo lunghe indagini per capire se c'è correlazione andando avanti tranquilli a fare vaccini a minori che di covi… - legalizzas : @apetitchou Quando le indagini sono fatte male poi i dubbi fioccano... 'per me Stasi è colpevole ma il processo an… -