La seconda dose di AstraZeneca sicura come un vaccino a mRna: i risultati dello studio (Di mercoledì 28 luglio 2021) Importanti passi avanti nella ricerca per i vaccini. La seconda dose del vaccino contro il Covid - 19 di AstraZeneca non aumenta le possibilità di rari coaguli di sangue con piastrine basse, secondo ...

ferrazza : Dal 1º febbraio 2021 i morti per Covid in Italia sono stati 35.776. Tra questi 423 avevano completato il ciclo vacc… - Ruffino_Lorenzo : Il 52.3% della popolazione è stato completamente vaccinato e il 11.3% è in attesa di seconda dose. Gli over 50 vacc… - CarloCalenda : I leader del primo e secondo partito italiano non si sono vaccinati. Il sindaco della Capitale neanche. Conte boh.… - heyredhoney : @believeinmusic_ Io nella prima solo male al braccio, nella seconda il giorno stesso male al braccio (ma meno rispe… - Soleluna790210 : @senzasalutartif Ma no,io L ho presa solo alla seconda dose perché si è alzata la febbre…..io eviterei di prendere farmaci senza bisogno -