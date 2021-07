Inter, Vidal vuole restare: «Rivinciamo lo Scudetto, ho tanta voglia» (Di mercoledì 28 luglio 2021) Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv prima del match amichevole contro il Crotone. Le sue parole Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv prima dell’amichevole contro il Crotone. Le sue parole. INZAGHI – «Ho conosciuto il mister, è un allenatore importante, che ti fa sentire bene. È stato bello ritrovare i compagni: stiamo lavorando bene e forte, perché quest’anno dobbiamo fare bene in campionato e in Champions League. Dobbiamo riconfermare lo Scudetto e andare avanti il più possibile in ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Arturo, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni diTv prima del match amichevole contro il Crotone. Le sue parole Arturo, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni diTv prima dell’amichevole contro il Crotone. Le sue parole. INZAGHI – «Ho conosciuto il mister, è un allenatore importante, che ti fa sentire bene. È stato bello ritrovare i compagni: stiamo lavorando bene e forte, perché quest’anno dobbiamo fare bene in campionato e in Champions League. Dobbiamo riconfermare loe andare avanti il più possibile in ...

