Hashish in casa, la bambina lo ingoia: corsa in ospedale! (Di mercoledì 28 luglio 2021) Paura per una bimba di appena un anno a Roma, portata di corsa in ospedale dopo aver ingoiato dell’Hashish. Le condizioni della neonata I fatti risalgono alla notte tra sabato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 28 luglio 2021) Paura per una bimba di appena un anno a Roma, portata diin ospedale dopo averto dell’. Le condizioni della neonata I fatti risalgono alla notte tra sabato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

