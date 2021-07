Digitale terrestre | lo switch off di settembre è stato rinviato

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Una consultazione tra ministero dello Sviluppo economico, operatori radiotelevisivi e produttori industriali per valutare insieme la fattibilità tecnica di una modifica delle tempistiche relative alla migrazione verso il nuovo: è quanto avvenuto martedì, intorno al “Tavolo Tv 4.0”, che ha prospettato un passaggio più “morbido” al formato Mpeg4 e alla codifica Dvb-T2, rispetto a quanto comunicato finora. Il documento presentato in audizione suggerisce la possibilità di varare la transizione al Mpeg4 di alcuni programmi su base volontaria da parte delle emittenti, soltanto a partire dal 15 ottobre e non più su base obbligatoria per tutte ...

Advertising

borghi_claudio : ***ATTENZIONE*** Stasera alle 21 invece di guardare il mainstream pote andare su @byoblu anche sul digitale terres… - radiokemonia : Stai ascoltando: Madonna-Like A Virgin La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Madonna-Like A Virgin La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Luca Carboni-Vieni a vivere con me La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: RADIO KEMONIA-notiziariocampania La musica anni 80 solo su -

Ultime Notizie dalla rete : Digitale terrestre

DAZN anche suIl set - top box di TIM offre una soluzione di backup su DTT in caso di congestione della rete . Una analoga soluzione verrà offerta anche da DAZN. Gli utenti che ..., cambio Tv: è stato spostato a causa della lentezza nella sostituzione dei dispositivi lo 'switch - off' del nuovoÈ stato posticipato al 15 ottobre lo ' switch - ...Concluso il procedimento cautelativo – da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – relativo ad alcune clausole dell’accordo fra Tim e Dazn per ...Secondo l'authority: “Le misure presentate dai due operatori sono idonee a evitare il provvedimento cautelare. Non sussistono elementi per intervenire” ...