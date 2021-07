De Sciglio resta alla Juventus? Le valutazioni di Allegri (Di mercoledì 28 luglio 2021) Allegri sta valutando la posizione di De Sciglio nella sua Juve. La situazione sul futuro del terzino bianconero Si alzano le quote per la permanenza di De Sciglio alla Juve. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Allegri starebbe valutando attentamente la posizione del terzino. L’allenatore bianconero, che lo ha sempre apprezzato, potrebbe ritenerlo ancora utile per la sua Juve perché capace di giocare su entrambe le fasce. L’anno scorso il difensore laterale ex Milan aveva giocato in prestito al Lione. I DETTAGLI SU JuventusNEWS24 L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021)sta valutando la posizione di Denella sua Juve. La situazione sul futuro del terzino bianconero Si alzano le quote per la permanenza di DeJuve. Secondo quanto riportato dGazzetta dello Sport, infatti,starebbe valutando attentamente la posizione del terzino. L’allenatore bianconero, che lo ha sempre apprezzato, potrebbe ritenerlo ancora utile per la sua Juve perché capace di giocare su entrambe le fasce. L’anno scorso il difensore laterale ex Milan aveva giocato in prestito al Lione. I DETTAGLI SUNEWS24 L'articolo ...

Advertising

1987_Lorenza : @alei1004 pure secondo me De Sciglio va via e magari Pellegrini fuoi dato che è alla sua prima esperienza ci sta. S… - 1987_Lorenza : @alei1004 Si Arthur per i gironi può essere, Pellegrini se resta De sciglio, altrimenti deve restare, a patto che u… - SimGuz95 : @AntonioCorsa Anche a colori invertiti a me sembra meno tragica degli altri anni, tanto al limite sarà Pellegrini p… - GioTroppoTop : RT @coke87_: - Perin vice Tek - Via Demiral e dentro un quarto centrale (possibilmente mancino). Via anche Rugani. Dragusin resta tanto è C… - coke87_ : - Perin vice Tek - Via Demiral e dentro un quarto centrale (possibilmente mancino). Via anche Rugani. Dragusin rest… -

Ultime Notizie dalla rete : Sciglio resta De Sciglio resta alla Juventus? Le valutazioni di Allegri Allegri sta valutando la posizione di De Sciglio nella sua Juve. La situazione sul futuro del terzino bianconero Si alzano le quote per la permanenza di De Sciglio alla Juve. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Allegri starebbe valutando attentamente la posizione del terzino. L'allenatore bianconero, che lo ha sempre apprezzato, ...

Juventus, la probabile conferma crea agitazione tra i supporter De Sciglio resta alla Juve? Tifosi contrariati Tanti i commenti. 'Avete rivoluto Allegri , ora riprendetevi i suoi figliocci', l'opinione di un fan. 'Se fanno tornare Pjanic allora possono restare ...

Calciomercato Juventus, resta in bianconero! La conferma di Allegri Stop and Goal De Sciglio resta alla Juventus? Le valutazioni di Allegri Allegri sta valutando la posizione di De Sciglio nella sua Juve. La situazione sul futuro del terzino bianconero Si alzano le quote per la permanenza di De Sciglio alla Juve. Secondo quanto riportato ...

Calciomercato Juventus, i punti interrogativi in difesa: chi parte? Il calciomercato della Juventus per adesso pare essere incentrato soprattutto sulle cessioni da effettuare nelle prossime settimane.

Allegri sta valutando la posizione di Denella sua Juve. La situazione sul futuro del terzino bianconero Si alzano le quote per la permanenza di Dealla Juve. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Allegri starebbe valutando attentamente la posizione del terzino. L'allenatore bianconero, che lo ha sempre apprezzato, ...Dealla Juve? Tifosi contrariati Tanti i commenti. 'Avete rivoluto Allegri , ora riprendetevi i suoi figliocci', l'opinione di un fan. 'Se fanno tornare Pjanic allora possono restare ...Allegri sta valutando la posizione di De Sciglio nella sua Juve. La situazione sul futuro del terzino bianconero Si alzano le quote per la permanenza di De Sciglio alla Juve. Secondo quanto riportato ...Il calciomercato della Juventus per adesso pare essere incentrato soprattutto sulle cessioni da effettuare nelle prossime settimane.