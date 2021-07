Covid, Mattarella: "Vaccino dovere morale e civico" (Di mercoledì 28 luglio 2021) "La vaccinazione è un dovere morale e civico". E' il messaggio lanciato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso durante la cerimonia del Ventaglio organizzata dall'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021) "La vaccinazione è un". E' il messaggio lanciato dal presidente della Repubblica, Sergio, nel suo discorso durante la cerimonia del Ventaglio organizzata dall'...

Advertising

1970Germano : #Mattarella: non è il vaccino che limita la libertà ma il virus - eleitaliana : RT @MediasetTgcom24: Covid, Mattarella: 'Il virus limita la nostra libertà, non le regole' | 'Vaccinarsi è un dovere civico-morale' #sergi… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, Mattarella “Vaccinazione dovere morale e civico” -… - tempoweb : L'appello di Mattarella «Vaccinarsi dovere morale e civico» #mattarella #vaccino #presidente #covid… - TrumpyWalter : RT @ALFO100897: Covid, Mattarella: 'Vaccino dovere morale e civico'. No, egregio 'garante della Costituzione'! I 'doveri morali e civici'… -