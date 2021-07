Caltanissetta | abusi e violenze in un centro per disabili psichici | 5 misure cautelari | sequestrata la struttura “lager”

(Di mercoledì 28 luglio 2021)sessuali, percosse, malnutrizione, abbandono di incapaci e somministrazioneva di farmaci. È quanto hanno scoperto i carabinieri del Nas in unasocioassistenziale perdi Serradifalco, in provincia di, che ospitava nove persone. L’inchiesta è stata coordinata dalla Procura die condotta dai carabinieri del gruppo tutela della salute di Napoli con i militari del comando provinciale nisseno: per mesi sono stati documentati numerosi casi didi ogni genere perpetrati ai danni di persone ...

I particolari dell'operazione saranno illustrati nel corso di un incontro stampa in programma alle 10 al comando provinciale carabinieri di Caltanissetta.