Calcio | Real Madrid Alaba positivo

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Il nazionale austriaco, arrivato a parametro zero dal Bayern Monaco, in isolamento(SPAGNA) - Inizia in salita l'avventura di Davidal. Il club blanco, infatti, ha annunciato ...

Advertising

cn1926it : #Ancelotti (non) accoglie a braccia aperte #Alaba: l’austriaco è positivo al #Covid - Ilgoldenboy10 : @Vitooo1897 @juvesupremacy @Renzo96648198 @paolorossi1965 Ma chi avete preso a calci? Il Real ve ne ha date 3 a Tor… - salvione : Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz interessa a Barça e Real ma De Laurentiis lo blinda - EnzoDandy : @pasottimarco @pisto_gol Se vabbè,problemi familiari,momento di pausa,aggiornamento,ma perché difendete uno che rap… - sportli26181512 : Calciomercato Napoli, #FabianRuiz interessa a Barça e Real ma De Laurentiis lo blinda: Per cedere il centrocampista… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Real

Il nazionale austriaco, arrivato a parametro zero dal Bayern Monaco, in isolamento MADRID (SPAGNA) - Inizia in salita l'avventura di David Alaba alMadrid. Il club blanco, infatti, ha annunciato che il nazionale austriaco, arrivato a parametro zero dal Bayern Monaco, è risultato positivo al Covid - 19 e ora si trova in isolamento presso l'...Time, GIALLO, DMAX, NOVE ecc.). DAZN : include tutta la Serie A per un totale di 10 partite a giornata (di cui 7 in esclusiva) e tutta la Serie B con 380 match stagionali. Oltre al...David Alaba è risultato positivo al Covid-19. Inizia in salita l'avventura dell'austriaco con i blancos, che hanno annunciato la sua positività dichiarando che il giocatore è ora in isolamento presso ...Con la cessione di Lamela al Siviglia, il Tottenham ha salutato tutti i calciatori arrivati nell'estate del 2013, dopo il passaggio di Bale al Real.