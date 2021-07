Amichevoli Serie A, facile vittoria per l’Empoli con il Pontedera. L’Udinese cada con lo Sturm Graz (Di mercoledì 28 luglio 2021) Bella vittoria dell’Empoli di Andreazzoli in amichevole contro il Pontedera (squadra di Serie C), firmata da Mancuso, Mraz e Belardinelli. L’Udinese di Gotti, invece, è caduta con gli austriaci dello Sturm Graz. Le reti dei bianconeri sono di Pussetto e Komposch (autogol). Foto: Twitter Empoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 luglio 2021) Belladeldi Andreazzoli in amichevole contro il(squadra diC), firmata da Mancuso, Mraz e Belardinelli.di Gotti, invece, è caduta con gli austriaci dello. Le reti dei bianconeri sono di Pussetto e Komposch (autogol). Foto: Twitter Empoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sportface2016 : #Udinese battuta dallo Sturm Graz, l'#Empoli piega il Pontedera nelle altre due amichevoli di oggi pomeriggio - LaCnews24 : Calcio CalabriaSerie B, tra calciomercato e amichevoli continua la preparazione della Reggina #calabrianotizie… - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Inter-Crotone ora in diretta su Sky Sport Uno #SkySport #InterCrotone - OLandsknecht : Quelli che dicono di dare in prestito Satriano dopo 3 amichevoli viste dovrebbero darsi una regolata o lo da in ser… - hoodsvojce : @darthIoki @manchesenzoscus non ne siamo felici di queste interruzioni ma sono inevitabili, il tempo è quel che è q… -

Ultime Notizie dalla rete : Amichevoli Serie Juventus, Cristiano Ronaldo è carico: "Felice di tornare al lavoro" Barcellona - Juve: trofeo Gamper senza tifosi leggi anche Quante amichevoli su Sky: alle 18 Inter - Crotone Una delle amichevoli di lusso dell'estate calcistica non aprirà le porte dello stadio ai ...

Formazioni ufficiali Inter - Crotone, amichevole precampionato 2021 Tutto pronto ad Appiano Gentile per il primo test della nuova gestione Inzaghi che sarà aperto agli spettatori in tv dopo due amichevoli off limits alle telecamere. Andiamo dunque a scoprire quali ...

Amichevoli LIVE su Sky Sport: il programma dei prossimi giorni Sky Sport Amichevoli 2021: Udinese battuta dallo Sturm Graz, l’Empoli piega il Pontedera Sconfitta per l’Udinese in amichevole contro una squadra prestigiosa del campionato austriaco, lo Sturm Graz. Alla Jacques Lemans Arena di St. Veit, proprio in Austria, vantaggio firmato da Kiteishvil ...

L’addio alla Juventus è ufficiale: l’attaccante resta in Serie A Di seguito il comunicato ufficiale: “Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dalla Juventus Football Club, a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo, il diri ...

Barcellona - Juve: trofeo Gamper senza tifosi leggi anche Quantesu Sky: alle 18 Inter - Crotone Una delledi lusso dell'estate calcistica non aprirà le porte dello stadio ai ...Tutto pronto ad Appiano Gentile per il primo test della nuova gestione Inzaghi che sarà aperto agli spettatori in tv dopo dueoff limits alle telecamere. Andiamo dunque a scoprire quali ...Sconfitta per l’Udinese in amichevole contro una squadra prestigiosa del campionato austriaco, lo Sturm Graz. Alla Jacques Lemans Arena di St. Veit, proprio in Austria, vantaggio firmato da Kiteishvil ...Di seguito il comunicato ufficiale: “Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dalla Juventus Football Club, a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo, il diri ...