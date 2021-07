World of Warcraft e la rappresentazione del corpo femminile: ex Blizzard si scusa per una pessima risposta di 11 anni fa (Di martedì 27 luglio 2021) Una clip del 2010 di una fan che chiedeva a un gruppo di dipendenti Activision Blizzard alla BlizzCon una migliore rappresentazione delle forme del corpo in World of Warcraft è diventata virale negli ultimi giorni. Ora, uno dei relatori nel video si è scusato per i commenti, affermando che il panel non ha preso sul serio la sua domanda. Nella clip, una donna nota i "personaggi femminili molto forti" in World of Warcraft prima di chiedere quando gli sviluppatori hanno intenzione di introdurre alcune donne che non sembrano essere "uscite da un catalogo di ... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 luglio 2021) Una clip del 2010 di una fan che chiedeva a un gruppo di dipendenti Activisionalla BlizzCon una miglioredelle forme delinofè diventata virale negli ultimi giorni. Ora, uno dei relatori nel video si èto per i commenti, affermando che il panel non ha preso sul serio la sua domanda. Nella clip, una donna nota i "personaggi femminili molto forti" inofprima di chiedere quando gli sviluppatori hanno intenzione di introdurre alcune donne che non sembrano essere "uscite da un catalogo di ...

