Variante Delta, morta 11enne a Palermo: la sua famiglia non era vaccinata (Di martedì 27 luglio 2021) Sarebbe stata infettata dalla sorella, al rientro da un viaggio in Spagna, la bambina di 11 anni morta nell’ospedale Di Cristina di Palermo per i postumi di un’infezione da Variante Delta da coronavirus. La famiglia non era vaccinata ed era risultata positiva. Il particolare era stato rivelato dopo il ricovero dal presidente della Regione Siciliana, il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 27 luglio 2021) Sarebbe stata infettata dalla sorella, al rientro da un viaggio in Spagna, la bambina di 11 anninell’ospedale Di Cristina diper i postumi di un’infezione dada coronavirus. Lanon eraed era risultata positiva. Il particolare era stato rivelato dopo il ricovero dal presidente della Regione Siciliana, il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Advertising

borghi_claudio : Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorn… - borghi_claudio : Oggi improvvisamente la notizia del giorno sono i 600 bambini indonesiani morti per la variante delta in indonesia.… - borghi_claudio : Ma Save the children cita una fonte che sono andato a cercare. Ebbene, fra decine di articoli con numeri in assolut… - RChiovenda : RT @GuidoCrosetto: Qualcuno sta seguendo ciò che accade in Israele con la variante Delta? Perché servirebbe un’informazione corretta e non… - Lorenzi04539669 : RT @GuidoCrosetto: Qualcuno sta seguendo ciò che accade in Israele con la variante Delta? Perché servirebbe un’informazione corretta e non… -