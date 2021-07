Uomini e donne addio, Ginevra Pisani si sposa: sapete chi è il futuro marito? (Di martedì 27 luglio 2021) Colpo di scena in casa di Ginevra Pisani. Dopo Uomini e donne per lei arriva un programma su Rai1, oggi infatti è valletta de Il Pranzo è Servito (oltre ad essere professoressa de L'Eredità). Nelle ultime ore su sul suo account Instagram è arrivata una foto bomba: Ginevra Pisani in abito da sposa. E tutti i fan si sono chiesto cosa stia accadendo: mistero risolto. La Pisani ha pubblicato una post con tanto di emoj con un anello. Probabilmente Paolo, il fidanzato di Ginevra, ha fatto la proposta di matrimonio. Rebus sulla data e sulla ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Colpo di scena in casa di. Dopoper lei arriva un programma su Rai1, oggi infatti è valletta de Il Pranzo è Servito (oltre ad essere professoressa de L'Eredità). Nelle ultime ore su sul suo account Instagram è arrivata una foto bomba:in abito da. E tutti i fan si sono chiesto cosa stia accadendo: mistero risolto. Laha pubblicato una post con tanto di emoj con un anello. Probabilmente Paolo, il fidanzato di, ha fatto la proposta di matrimonio. Rebus sulla data e sulla ...

Advertising

ettore_licheri : 7000 uomini e donne stanno lottando gomito a gomito per salvare la mia terra dalla furia del fuoco e dell’ ignoranz… - matteosalvinimi : Il suo sacrificio e il suo spirito di servizio sono di esempio per tutti noi. Onore alle donne e agli uomini in div… - vitocrimi : Sono vicino al popolo sardo e, in particolare, alle comunità dell'Oristanese colpite dagli incendi che stanno devas… - _Fartzilla : RT @CiroNostro: Infarti, infarti dappertutto, infarti come se piovesse. Infarti a uomini, infarti a tantissime donne. Ma, tranquilli, che… - NikeSkywalker : RT @Anpinazionale: Esattamente 14 anni fa ci lasciava Giovanni Pesce 'Visone', comandante partigiano, Medaglia d'oro al valor militare. Uom… -