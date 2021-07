Tottenham, Alderweireld lascia il club: parte l'assalto a Romero (Di martedì 27 luglio 2021) Toby Alderweireld lascia ufficialmente il Tottenham . Ad annunciarlo è stato lo stesso difensore belga sui propri profili social, che trasferirà per circa 15 milioni all' Al Duhail , squadra del Qatar ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 luglio 2021) Tobyufficialmente il. Ad annunciarlo è stato lo stesso difensore belga sui propri profili social, che trasferirà per circa 15 milioni all' Al Duhail , squadra del Qatar ...

Advertising

sportli26181512 : Tottenham, Alderweireld lascia il club: parte l'assalto a Romero: Il calciatore belga annuncia l'addio ai tifosi su… - CalcioPillole : Il #Tottenham cede Toby #Alderweireld in Qatar all'Al-Duhail dopo 236 presenze in maglia Spurs - NMercato24 : UFFICIALE: Il Tottenham perde un pezzo in difesa: Alderweireld all' Al- Duhail. #Calciomercato #27luglio - zazoomblog : L’addio del Tottenham ad Alderweireld. Il video - #L’addio #Tottenham #Alderweireld. - tcm24com : Ufficiale: Toby Alderweireld è un nuovo giocatore dell'Al Duhail #Tottenham #AlDuhail #Alderweireld -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Alderweireld Tottenham, Alderweireld lascia il club: parte l'assalto a Romero Toby Alderweireld lascia ufficialmente il Tottenham . Ad annunciarlo è stato lo stesso difensore belga sui propri profili social, che trasferirà per circa 15 milioni all' Al Duhail , squadra del Qatar . Il ...

Calciomercato, UFFICIALE Paratici sblocca tutto - Addio Juventus Si prospetta un corposo effetto domino in difesa per la Juventus che ha Demiral in uscita. Con Alderweireld via dal Tottenham potrebbero innescarsi una serie di trasferimenti Fabio Paratici © Getty ImagesTra il rinnovo di Chiellini solo da concretizzare e l'abbondanza attualmente vigente nella ...

UFFICIALE: Tottenham, Alderweireld vola in Qatar: il difensore belga passa all'Al-Duhail TUTTO mercato WEB Calciomercato Roma, addio ufficiale | Tentazione Paratici Calciomercato Roma, l’addio del calciatore ora è ufficiale. La tentazione di Paratici adesso è sempre più forte. José Mourinho ©. Entra sempre più nel vivo il ...

Tottenham, Toby Alderweireld è un nuovo giocatore dell'Al-Duhail È ufficiale Toby Alderweireld è un nuovo giocatore del Al-Duhail. A comunicarlo è il Tottenham attraverso un comunicato sul suo sito ufficiale. Il difensore centrale 1989 si tr ...

Tobylascia ufficialmente il. Ad annunciarlo è stato lo stesso difensore belga sui propri profili social, che trasferirà per circa 15 milioni all' Al Duhail , squadra del Qatar . Il ...Si prospetta un corposo effetto domino in difesa per la Juventus che ha Demiral in uscita. Convia dalpotrebbero innescarsi una serie di trasferimenti Fabio Paratici © Getty ImagesTra il rinnovo di Chiellini solo da concretizzare e l'abbondanza attualmente vigente nella ...Calciomercato Roma, l’addio del calciatore ora è ufficiale. La tentazione di Paratici adesso è sempre più forte. José Mourinho ©. Entra sempre più nel vivo il ...È ufficiale Toby Alderweireld è un nuovo giocatore del Al-Duhail. A comunicarlo è il Tottenham attraverso un comunicato sul suo sito ufficiale. Il difensore centrale 1989 si tr ...