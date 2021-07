Temptation Island, è finita tra Jessica e Alessandro: la fidanzata a letto con il tentatore [VIDEO] (Di martedì 27 luglio 2021) Che sarebbero state ore cruciali le ultime di Temptation Island, i telespettatori ne erano a conoscenza. Ma che sarebbe stata una penultima puntata dai rintocchi hot, beh, nessuno sembrava esser preparato. Una serie di colpi di scena ha travolto una delle coppie più discusse di questa edizione condotta da Filippo Bisciglia; il quale non perde … L'articolo Temptation Island, è finita tra Jessica e Alessandro: la fidanzata a letto con il tentatore VIDEO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 27 luglio 2021) Che sarebbero state ore cruciali le ultime di, i telespettatori ne erano a conoscenza. Ma che sarebbe stata una penultima puntata dai rintocchi hot, beh, nessuno sembrava esser preparato. Una serie di colpi di scena ha travolto una delle coppie più discusse di questa edizione condotta da Filippo Bisciglia; il quale non perde … L'articolo, ètra: lacon ilproviene da Velvet Gossip.

Advertising

Agenzia_Ansa : Fiamme nell'hotel di Temptation Island in #Sardegna, 60 evacuati. Lo scorso anno un altro rogo #ANSA - elly27390287 : RT @GaiaDiMartino2: La vera vittima di questo temptation island #TemptationIsland - flamanc24 : RT @VanityFairIt: La penultima puntata di «Temptation Island 2021» vede il falò di confronto anticipato tra Alessandro e Jessica e il riavv… - 94FetusHrry : RT @SharonStyless: Macron che arriva in Polinesia Francese sembra Lenticchio a Temptation Island ?????? - 93_mcp : ieri avranno visto Temptation Island con la stessa attenzione di Felicissima Sera, unico modo per non addormentarsi #prelemi -