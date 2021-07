Tempesta d'amore, anticipazioni 27 luglio: Cornelia darà una chance a Robert? (Di martedì 27 luglio 2021) Il rapporto di Cornelia e Robert sarà sotto la lente di ingrandimento a Tempesta d'amore, come testimonia la trama di oggi, martedì 27 luglio. Tra i due, infatti, la situazione si è arenata da quando la Holle ha sorpreso lo chef in compagnia di Vanessa e li ha visti addirittura mentre si baciavano. A quel punto, pur essendo perdutamente innamorata di Robert, la governante del Fürstenhof ha deciso di tenere a distanza il figlio di Werner, convinta che voglia solo giocare con i suoi sentimenti. Robert, dal canto suo, non si è arreso e ha provato nuovamente ad invitare ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 27 luglio 2021) Il rapporto disarà sotto la lente di ingrandimento ad', come testimonia la trama di oggi, martedì 27. Tra i due, infatti, la situazione si è arenata da quando la Holle ha sorpreso lo chef in compagnia di Vanessa e li ha visti addirittura mentre si baciavano. A quel punto, pur essendo perdutamente innamorata di, la governante del Fürstenhof ha deciso di tenere a distanza il figlio di Werner, convinta che voglia solo giocare con i suoi sentimenti., dal canto suo, non si è arreso e ha provato nuovamente ad invitare ...

Tempesta d’Amore, anticipazioni oggi 27 luglio: Rosalie si infuria con Michael Anticipazioni della puntata di martedì 27 luglio di Tempesta d’Amore, la soap bavarese che vede il Fusternhof, hotel a cinque stelle, al ...

