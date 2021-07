Suppletive: Conte, ‘lavoro su M5S h24, anche per questo non corro per seggio’ (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “L’attività per la rifondazione del M5S è a tempo pieno, anche per questo non ho corso per un seggio”. Lo ha detto, a quanto apprende l’Adnkronos, il capo politico in pectore del M5S Giuseppe Conte, incontrando i deputati M5S. L’ex premier ha rimarcato anche come la “scuola di formazione sia determinante nel nuovo corso”, assicurando che “ci saranno incontri periodici con voi delle varie commissioni” parlamentari. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “L’attività per la rifondazione del M5S è a tempo pieno,pernon ho corso per un seggio”. Lo ha detto, a quanto apprende l’Adnkronos, il capo politico in pectore del M5S Giuseppe, incontrando i deputati M5S. L’ex premier ha rimarcatocome la “scuola di formazione sia determinante nel nuovo corso”, assicurando che “ci saranno incontri periodici con voi delle varie commissioni” parlamentari. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

