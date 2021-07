Strangolata a soli 13 anni | non le fu concesso il funerale

(Di martedì 27 luglio 2021) Era stata uccisa brutalmente e per questo il parroco si rifiutò di celebrare le sue esequie. Oggi, l’attesa svolta per la giovanissima Lucia. Dopo 66dalla sua morte, la giovane 13enne Lucia Mantione riceverà il suo. La procura di Caltanissetta ha, di recente, riaperto il suo caso per poter, finalmente dare, a L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Strangolata soli

La Luce di Maria

E' una storia incredibile quella di Lucia Mantione , ragazza uccisa nel 1955, a13 anni, e che a 66 anni dalla sua morte potrà avere finalmente un funerale. A tenere in vita ...venne...È la storia di Lucia Mantione, conosciuta come 'Lucietta',13 anni, il 6 gennaio 1955 durante un tentativo di violenza. La bambina si era ribellata all'aggressore, finì per morire ...Era stata uccisa brutalmente e per questo il parroco si rifiutò di celebrare le sue esequie. Oggi, l'attesa svolta per la giovanissima Lucia.Prevista una grandissima partecipazione in chiesa: toccherà ai volontari della Protezione civile far rispettare le normi anti-Covid del caso. Martedì scorso il tragico schianto mortale in sella alla s ...