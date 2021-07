Schwazer: "Guardo solo Crippa" (Di martedì 27 luglio 2021) "Le Olimpiadi non le seguirò perchè mi voglio bene e non voglio farmi ulteriore male. Ma devo anche dire la verità, non mi interessano". Così, parlando al telefono con l'AGI, Alex Schwazer alla ... Leggi su quotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) "Le Olimpiadi non le seguirò perchè mi voglio bene e non voglio farmi ulteriore male. Ma devo anche dire la verità, non mi interessano". Così, parlando al telefono con l'AGI, Alexalla ...

Advertising

lorenz_frigerio : Amaro #Schwazer 'Non guardo i #GiochiOlimpici e andrò alla Corte UE per i diritti dell'uomo' - Gazzetta_it : Amaro Schwazer: “Non guardo i Giochi e andrò alla Corte UE per i diritti dell’uomo” -

Ultime Notizie dalla rete : Schwazer Guardo Schwazer: "Guardo solo Crippa" Il sistema sportivo corrotto contro Alex Schwazer", l'ex marciatore azzurro campione olimpico della 50 km di marcia a Pechino 2008 ha detto, "il libro non ha peli sulla lingua, un bel libro da ...

Amaro Schwazer: “Non guardo i Giochi e andrò alla Corte UE per i diritti dell’uomo” La Gazzetta dello Sport Schwazer: "Guardo solo Crippa" "Le Olimpiadi non le seguirò perchè mi voglio bene e non voglio farmi ulteriore male. Ma devo anche dire la verità, non mi interessano". Così, parlando al telefono con l’AGI, Alex Schwazer alla domand ...

Amaro Schwazer: “Non guardo i Giochi e andrò alla Corte UE per i diritti dell’uomo” E andrò avanti per avere giustizia, non per tornare alle gare”. Guardare l’Olimpiade? LA STORIA. Giochi a parte, sarà quel che sarà, Schwazer fa sapere: “Attenderò le motivazioni del Tribunale federal ...

Il sistema sportivo corrotto contro Alex", l'ex marciatore azzurro campione olimpico della 50 km di marcia a Pechino 2008 ha detto, "il libro non ha peli sulla lingua, un bel libro da ..."Le Olimpiadi non le seguirò perchè mi voglio bene e non voglio farmi ulteriore male. Ma devo anche dire la verità, non mi interessano". Così, parlando al telefono con l’AGI, Alex Schwazer alla domand ...E andrò avanti per avere giustizia, non per tornare alle gare”. Guardare l’Olimpiade? LA STORIA. Giochi a parte, sarà quel che sarà, Schwazer fa sapere: “Attenderò le motivazioni del Tribunale federal ...