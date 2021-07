Rosolino: "Fede, chapeau! Finale aperta, c'è odore di podio..." (Di martedì 27 luglio 2021) Massimiliano Rosolino, campione olimpico a Sydney 2000 e mondiale a Fukuoka nel 2001 nei 200 metri misti, commenta così la quinta Finale olimpica conquistata da Federica Pellegrini nei 200 sl. Dal ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 27 luglio 2021) Massimiliano, campione olimpico a Sydney 2000 e mondiale a Fukuoka nel 2001 nei 200 metri misti, commenta così la quintaolimpica conquistata darica Pellegrini nei 200 sl. Dal ...

Advertising

infoitsport : Tokyo 2020, Rosolino ha Fede al Max: «La Pellegrini sa come si fa. E punto forte su Quadarella e Paltrinieri» - TweetNotizie : Tokyo 2020, Rosolino ha Fede al Max: «La Pellegrini sa come si fa. E punto forte su Quadarella e Paltrinieri» - angiuoniluigi : RT @leggoit: Tokyo 2020, #Rosolino ha Fede al Max: «La #Pellegrini sa come si fa. E punto forte su Quadarella e Paltrinieri» - leggoit : Tokyo 2020, #Rosolino ha Fede al Max: «La #Pellegrini sa come si fa. E punto forte su Quadarella e Paltrinieri» -