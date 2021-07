(Di martedì 27 luglio 2021) Lorenzo Vendemiale, giornalista de Il Fatto Quotidiano parla die del nuovo scandalo che ha portato già alla condanna di due. Ecco il commento del giornalista: Una questione davvero delicata quella diper gli. I primi due casistati quelli di Pasqua e La Penna chiculminati in una squalifica di 16 e 13 mesi per i due. Poi, c’è stato il caso delle dimissioni di Calvarese, un fulmine a ciel sereno vista la deroga che aveva ottenuto. Si ottiene una deroga, è strano che ti dimetti dopo averla ottenuta e lascia come ultima partita quella tra ...

napolipiucom : 'Rimborsopoli, ci sono altri arbitri coinvolti e attenzionati' #ForzaNapoliSempre #Napoli - marmori60 : Rimborsopoli arbitri: sospesi anche Giacomelli e Massa - catonecensor : RT @utini19: Rimborsopoli Lombardia, condanne in appello a Romeo (Lega), Bossi jr. e Nicole Minetti - utini19 : RT @utini19: Rimborsopoli Lombardia, condanne in appello a Romeo (Lega), Bossi jr. e Nicole Minetti -

I due hanno propiziato il primo gol dei rossoblu estati tra i protagonisti delle altre ... Massa e Giacomelli, arbitri di Serie A sospesi dall'Aia/si allarga Nota positiva anche per ...Diretta/ Fiorentina Ostermunchen (risultato finale 7 - 1): buona la prima per Italiano MASSA E GIACOMELLI COINVOLTI NEL CASO: RISCHIANO DUE/TRE MESI DI SQUALIFICA Nescaturiti due ...Rimborsopoli e scadalo arbitri a Radio Punto nuovo ne parla il giornalista de IL Fatto Quotidiano Lorenzo Vendemiale.Le accuse nei confronti dei fischietti sono di aver gonfiato i rimborsi per le spese in trasferta di svariate centinaia di euro. L'inchiesta ha già visto sospesi Federico La Penna e Fabrizio Pasqua ch ...