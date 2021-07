Advertising

TV7Benevento : Recovery: Cirio e Appendino a P.Chigi da Draghi, 'nostro territorio sia al centro'... -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Cirio

Il Sannio Quotidiano

... le proposte che riguardano il Comune di Alessandria ammesse alPlan , il cosiddetto Piano ...in primavera sui fondi del PNRR - ha aggiunto il presidente della Regione Piemonte Alberto- .Entro l'estate arriveranno i primi 25 miliardi delFund. C'è da sperare che questa prima ... Come se non bastasse, con indicibile lungimiranza, la giuntacon l'assessore ICARDI ha ...Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “Torino e il Piemonte siano al centro delle politiche industriali del paese”, anche il vista della spinta propulsiva che dovrebbe arrivare grazie ai fondi del Next Generati ...Sono due, per un importo di 30 milioni di euro, le proposte del Comune di Alessandria ammesse al Pnrr, dedicate alla riqualificazione dei centri urbani.