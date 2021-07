Morgan contro la Rai (che lo paga per Ballando con Le Stelle): “Sono vittima di mobbing, credi che mi faccia piacere fare il buffone?” (Di martedì 27 luglio 2021) Si scrive Morgan, si legge polemiche. Il cantante ha confermato, con due mesi di anticipo, la partecipazione alla nuova edizione di “Ballando con le Stelle” in onda su Rai1 da sabato 16 ottobre . “Speriamo che arrivi alla fine. Sai com’è, con lui un giorno ti volti e non c’è più, ma Milly Carlucci sa il fatto suo“, ha dichiarato nei giorni scorsi Simona Ventura al settimanale Chi. Una battuta che il musicista non ha gradito, ha replicato attraverso una lettera inviata al sito Rolling Stone. L’ex frontman dei Bluvertigo ha spiegato le ragioni (economiche) della sua partecipazione, affermando di essere vittima di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Si scrive, si legge polemiche. Il cantante ha confermato, con due mesi di anticipo, la partecipazione alla nuova edizione di “con le” in onda su Rai1 da sabato 16 ottobre . “Speriamo che arrivi alla fine. Sai com’è, con lui un giorno ti volti e non c’è più, ma Milly Carlucci sa il fatto suo“, ha dichiarato nei giorni scorsi Simona Ventura al settimanale Chi. Una battuta che il musicista non ha gradito, ha replicato attraverso una lettera inviata al sito Rolling Stone. L’ex frontman dei Bluvertigo ha spiegato le ragioni (economiche) della sua partecipazione, affermando di esseredi ...

