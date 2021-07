Lo Switch-off del digitale terrestre è rimandato al 2023

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Switch off

...e Jack Cuffie Supporto S - Log USB streaming fino a 720fps 30p Tasti dedicati Bokeh, Product ... in modalità Auto PowerHigh , sono di 60 e 30 minuti rispettivamente in HD e 4K. Come detto in ...La rivoluzione digitale può attendere. Slitta loe il nuovo cronoprogramma fissa due tempi, con il passaggio a MPEG4 (previsto per settembre 2021) rinviato al 2022 e quello al DVB - T2 a partire dal 2023 . E la sbandierata necessità di ...Dal 1 Settembre 2021 sarebbe dovuto iniziare lo switch off del primo standard di trasmissione digitale terrestre per arrivare progressivamente al nuovo standard DVB-T2 il prossimo anno, con qualità ma .... Ecco quando sarà il passaggio. Nuovo standard tv: rinviato lo switch off (Foto di StockSnap da Pixabay) Novità nel passaggio al nuovo standard di trasmissione tv. Il cosiddetto switch off, con il pa ...