Le bufale e le offese sotto al post in cui Greta Thunberg dice di essersi vaccinata

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 27 luglio 2021) Cosa succede quando una persona, già nel mirino degli haters, fa una cosa per cui gli haters vanno letteralmente fuori di testa come la vaccinazione? La combo è micidiale. Cosìalla foto di, pubblicata su tutti i suoi canali social, succede di tutto:, persone che fanno parte del movimento dei Fridays for Future e che pure non sono d’accordo con la carismatica adolescente svedese, prima attivista per la lotta ai cambiamenti climatici. È bastata la foto pubblicata su Twitter, Facebook e Instagram (a social unificati, insomma) per scatenare una ...