La frecciata social della Pilato | ' Grazie a chi si aspettava il flop'

Advertising

infoitcultura : Bocci-Chiatti, voci di crisi: lei lancia una frecciata sui social -

Ultime Notizie dalla rete : frecciata social

Corriere dello Sport.it

Finisce qui una delle esperienze più belle della mia vita. Avrei voluto fare di più. È la frase che mi ripeto da due giorni nella testa con le lacrime agli occhi . Sono partita con un obiettivo e ...I Ferragnez, inoltre, non perdono occasione per condividere la lor vita suipostando foto e stories. E proprio in questi minuti, Chiara Ferragni sembra aver lanciato unaal marito ...Daniele Adani torna a parlare dopo l'addio a Sky Sport: l'indizio sul futuro e il retroscena sulla storica litigata con Massimiliano Allegri.Tale e Quale, Stefano Sala (ex Dayane Mello) lancia una frecciata a Pierpaolo Pretelli? "E' da fare a fine carriera" Giorni fa Carlo Conti ha svelato ...