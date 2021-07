Istat | Blangiardo | nel 2020 aumentata la povertà anche tra chi lavora

(Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Nelsi contano oltre 2 milioni di famiglie in, con un’incidenza passata dal 6,4 del 2019 al 7,7%, e oltre 5,6 milioni di individui, in crescita dal 7,7 al 9,4%. Lo ha detto il presidente dell’, Gian Carloin audizione alla Camera sulle diseguaglianze prodotte dalla pandemia. “Nel, èlafra coloro che posseggono un lavoro”, ha sottolineato il presidente. “Sull’incidenza dellahannoinciso le misure messe in campo a sostegno dei cittadini, che hanno consentito ...

Lo ha detto il presidente dell', Gian Carloin audizione alla Camera sulle diseguaglianze prodotte dalla pandemia. "Nel 2020, è aumentata la povertà fra coloro che posseggono un ...Lo ha detto il presidente dell', Gian Carloin audizione alla Camera sulle diseguagliane prodotte dalla pandemia. Il presidente ha messo in evidenza come 'nel 2020, è aumentata la ...(Teleborsa) - Nel 2020 si contano oltre 2 milioni di famiglie in povertà, con un'incidenza passata dal 6,4 del 2019 al 7,7%, e oltre 5,6 milioni di individui, in crescita dal 7,7 al 9,4%. Lo ...Lo ha detto il presidente dell’Istat, Giancarlo Blangiardo, presentando l’ultimo rapporto dell’Istat in commissione Lavoro alla Camera ...