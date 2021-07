Incendio oggi in Maremma: in azione tre elicotteri (Di martedì 27 luglio 2021) Vasto Incendio in Maremma , in località Colle Fagiano , nel comune di Scansano in prossimità del confine con quello di Campagnatico. Al momento, spiegano i vigili del fuoco, al lavoro tre squadre del ... Leggi su lanazione (Di martedì 27 luglio 2021) Vastoin, in località Colle Fagiano , nel comune di Scansano in prossimità del confine con quello di Campagnatico. Al momento, spiegano i vigili del fuoco, al lavoro tre squadre del ...

Advertising

PCortellese : RT @Italtel: Gli #incendiboschivi sono una minaccia grave e costante per il nostro territorio. Oggi disponiamo però di #tecnologie che poss… - pazzoperrep : La prima di oggi. Sfumature di rosso tra Scavolini e foto incendio. Cristina Nadotti, nativa, racconta la Sardegna… - ItaltelTech : RT @Italtel: Gli #incendiboschivi sono una minaccia grave e costante per il nostro territorio. Oggi disponiamo però di #tecnologie che poss… - TeoloMassimo : RT @qn_lanazione: Vasto incendio in Maremma: in azione tre elicotteri - piegiuliano : RT @Italtel: Gli #incendiboschivi sono una minaccia grave e costante per il nostro territorio. Oggi disponiamo però di #tecnologie che poss… -