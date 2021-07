I Maneskin annunciano un concerto al Circo Massimo nel 2022: i dettagli (Di martedì 27 luglio 2021) I Maneskin al Circo Massimo Non si arresta il successo dei Maneskin. Sappiamo bene ormai che da quando la band romana ha vinto il Festival di Sanremo è arrivato un traguardo dietro l’altro e a oggi i quattro musicisti hanno gli occhi del mondo puntati addosso. La prima grande soddisfazione dopo il Festival della canzone L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 27 luglio 2021) IalNon si arresta il successo dei. Sappiamo bene ormai che da quando la band romana ha vinto il Festival di Sanremo è arrivato un traguardo dietro l’altro e a oggi i quattro musicisti hanno gli occhi del mondo puntati addosso. La prima grande soddisfazione dopo il Festival della canzone L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

rtl1025 : ?? 'Il 9 luglio del prossimo anno saremo in concerto al #CircoMassimo'. Lo annunciano i #Maneskin, in occasione dell… - BlitzQuotidian0 : Maneskin ricevono la Lupa Capitolina da Virginia Raggi, poi annunciano concerto al Circo Massimo VIDEO - ESCitanews : I @thisismaneskin ricevono la 'Lupa Capitolina' e annunciano un concerto al Circo Massimo il 9 luglio 2022 ???? #Roma… - maneskinmysmil6 : RT @rtl1025: ?? 'Il 9 luglio del prossimo anno saremo in concerto al #CircoMassimo'. Lo annunciano i #Maneskin, in occasione della consegna… - MariaAraTor : RT @rtl1025: ?? 'Il 9 luglio del prossimo anno saremo in concerto al #CircoMassimo'. Lo annunciano i #Maneskin, in occasione della consegna… -