Green pass sì o sì? Un breve riepilogo per i contrari

(Di martedì 27 luglio 2021) di Derek Proteste, proteste e ancora proteste contro il. Io inizio a pensare che solo chi non niente da perdere (posto fisso, pensione etc) possa permettersi di criticarlo. Chi ha un bar, un ristorante, una palestra, un negozio dovrebbe essere felice di questa misura perché gli permetterà di continuare a lavorare. Non siamo ancora al 50% di copertura vaccinale completa (gli Usa e i tanto declamati UK e Israele sono ancora sotto il 60%), quindi c’è una platea enorme di gente che si potrà ammalare gravemente nei prossimi mesi. Fortunatamente i numeri sembrano dimostrare come le nuove ospedalizzazioni riguardino quasi solo non vaccinati o vaccinati ...

Così Renato Brunetta , in una lettera pubblicata da Dagospia , commenta l'intervento di Massimo Cacciari e Giorgio Agamben, che avevano paragonato la scelta dell'introduzione dela quella ..."Distanziamento? Ildeve essere utilizzato proprio per questi scopi, lì dove ci sono chiusure e restrizioni per poterle superare con una maggiore sicurezza che si può garantire attraverso ...Livorno, 27 luglio 2021 - Sono finora 30 le persone identificate dalla Digos per aver preso parte alla manifestazione non preavvisata di sabato scorso contro il green pass a Livorno. Altri 20 ...Nel caso in cui docenti e personale ATA non dovessero sottoporsi a vaccino potrebbero essere sospesi. Incontro tra governo e sindacati.