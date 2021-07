Fortissima e fragile | cosa vuol dire essere Simone Biles | la più grande ginnasta di sempre

Leggi su open.online

(Di martedì 27 luglio 2021) Il ritiro didalla prova a squadre della ginnastica artistica di Tokyo 2020 ha lasciato il mondo dello sport impietrito. Lastatunitense si è fermata per generali “problemi medici” a seguito di un errore dopo un salto. La squadra statunitense non aveva precisato se si trattasse o meno di un infortunio. Ma ora, è stata la stessa campionessa americana a chiarire. «Devo fare ciò che è giusto per me e concentrarmi sulla mia salute mentale e non mettere a repentaglio la mia salute e il mio ben», ha dichiarato. «Le olimpiadi non sono uno scherzo» EPA/HOW HWEE YOUNG ...