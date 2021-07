Dieta di ClioMakeUp, – 20 kg dopo la seconda gravidanza: l’influencer è irriconoscibile (Di martedì 27 luglio 2021) Non è stato semplice, ma dopo la seconda gravidanza Clio Zammatteo ha perso 20 chili. La celebre blogger esperta di make up ha deciso di iniziare un percorso fatto di alimentazione sana e sport per stare meglio con se stessa. E i risultati si vedono. La Dieta di ClioMakeUp ha suscitato molto interesse tra i fan dell’influencer, ma anche qualche critica da parte di chi pensa che abbia perso peso per adeguarsi a modelli imposti dalla società. Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 27 luglio 2021) Non è stato semplice, malaClio Zammatteo ha perso 20 chili. La celebre blogger esperta di make up ha deciso di iniziare un percorso fatto di alimentazione sana e sport per stare meglio con se stessa. E i risultati si vedono. Ladiha suscitato molto interesse tra i fan del, ma anche qualche critica da parte di chi pensa che abbia perso peso per adeguarsi a modelli imposti dalla società.

