Covid, Berlusconi: “Chi non si vaccina accetti limitazioni” (Di martedì 27 luglio 2021) “Ovviamente nessuno può imporre il vaccino, nonostante ogni evidenza lo consigli, ma chi decide di non vaccinarsi non può imporre le conseguenze della sua scelta agli altri e deve accettare le limitazioni che ne derivano, per la tutela della salute delle altre persone. E’ come il divieto di fumo nei luoghi pubblici, che fu il nostro governo a volere”. Lo scrive in lettera al ‘Corsera’ Silvio Berlusconi. ”Sono preoccupato dal fatto che il Paese si stia dividendo nella più assurda delle polemiche, quella sui vaccini – sottolinea il cavaliere – E’ del tutto illogico dare una caratura ideologica o politica ad una questione che è prettamente ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 luglio 2021) “Ovviamente nessuno può imporre il vaccino, nonostante ogni evidenza lo consigli, ma chi decide di nonrsi non può imporre le conseguenze della sua scelta agli altri e deve accettare leche ne derivano, per la tutela della salute delle altre persone. E’ come il divieto di fumo nei luoghi pubblici, che fu il nostro governo a volere”. Lo scrive in lettera al ‘Corsera’ Silvio. ”Sono preoccupato dal fatto che il Paese si stia dividendo nella più assurda delle polemiche, quella sui vaccini – sottolinea il cavaliere – E’ del tutto illogico dare una caratura ideologica o politica ad una questione che è prettamente ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Berlusconi: 'Chi non si vaccina accetti le limitazioni' #silvioberlusconi - artax_77 : @ilfattoblog @fattoquotidiano Quando ci stava da cacciare Berlusconi andava bene, hanno cacciato Conte e il governo… - infoitinterno : Covid, Berlusconi: 'Chi non si vaccina accetti limitazioni' - LuisaRagni : RT @MediasetTgcom24: Covid, Berlusconi: 'Chi non si vaccina accetti le limitazioni' #silvioberlusconi - andvaccaro : RT @Open_gol: La strigliata di Berlusconi ai No vax e No Green pass del centrodestra -