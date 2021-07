Calcio | Atalanta; Pezzella | orgoglio per club prestigioso

(Di martedì 27 luglio 2021) "Sono molto felice eso di essere arrivato in uncosìe non vedo l'ora di scendere in campo". Giuseppesi presenta così all'nella breve video - intervista ...

Giuseppe Pezzella si presenta così all'nella breve video - intervista realizzata dai ... Sono un ragazzo molto umile, disponibile, che ama lavorare, la famiglia e il: è il mio sogno da ......Pezzella si è trasferito in prestito all', dopo essere stato accostato con insistenza anche alla Sampdoria, in vista della prossima stagione. Il comunicato del Parma: "Il Parma1913 ...Giuseppe Pezzella è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Lo ha comunicato il Parma: ecco l’annuncio ufficiale Adesso è ufficiale. Giuseppe Pezzella si è trasferito in prestito all’Atalanta, dopo essere s ...Giuseppe Pezzella proseguirà la propria carriera in Serie A anche nella stagione 2021/2022. Da pochi minuti infatti l’esterno difensivo di fascia sinistra è diventato un calciatore dell’Atalanta. Il c ...