Basta abusi contro i detenuti, l'associazione Antigone chiede una nuova riforma delle carceri (Di martedì 27 luglio 2021) I 25 indagati sono stati rinviati a giudizio. Antigone chiede una riforma carceraria che riduca il pericolo di abusi a danno dei detenuti La vicenda del carcere di Torino, emersa negli scorsi giorni, purtroppo non è un contesto isolato. Nell'ultimo anno diverse strutture carcerarie sono state indagate per tortura contro i detenuti. Basta annoverare i L'articolo proviene da Consumatore.com.

