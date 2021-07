Baldo: The Guardian Owls, il titolo italiano tra Zelda e Studio Ghibli una data di uscita e un nuovo trailer (Di martedì 27 luglio 2021) Lo sviluppatore Naps Team ha annunciato che Baldo: The Guardian Owls uscirà su Nintendo Switch, PC, Xbox One e PlayStation 4 il mese prossimo. Insieme all'annuncio, è stato rivelato un nuovo trailer del gioco. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un'avventura ispirata allo stile visivo dello Studio Ghibli e a Zelda, il tutto condito da una grafica in cel shading. Baldo: The Guardian Owls è ricco di enigmi impegnativi da risolvere e segrete complesse da esplorare. Vestirete i panni di ... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 luglio 2021) Lo sviluppatore Naps Team ha annunciato che: Theuscirà su Nintendo Switch, PC, Xbox One e PlayStation 4 il mese prossimo. Insieme all'annuncio, è stato rivelato undel gioco. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un'avventura ispirata allo stile visivo delloe a, il tutto condito da una grafica in cel shading.: Theè ricco di enigmi impegnativi da risolvere e segrete complesse da esplorare. Vestirete i panni di ...

Advertising

__lilPrince__ : RT @Multiplayerit: Baldo: The Guardian Owls, data di uscita annunciata con un trailer - Multiplayerit : Baldo: The Guardian Owls, data di uscita annunciata con un trailer - Eurogamer_it : Annunciata la data di uscita di #BaldoTheGuardianOwls. - MaryMix1999 : RT @Nextplayer_it: Baldo The Guardian Owls - nuovo trailer e data di uscita! - gamescore_it : Annunciata la data di uscita di Baldo: The Guardian Owls - -