Adesca due ragazzine in spiaggia a Formia | rischia il linciaggio della folla | fermato uomo di 50 anni

Un uomo di 50 anni è stato fermato a Formia dopo essere stato denunciato di Adescamento a danni di due minorenni di 12 e 9 anni. Il fatto si sarebbe verificato sulla spiaggia, e l'uomo è stato salvato dalla folla che voleva linciarlo. All'arrivo della polizia, molti bagnanti avrebbero riferito l'accaduto denunciandolo mentre il 50enne avrebbe dato un'altra versione. Molesta due ragazzine in spiaggia Il fatto, come riferito dal Messaggero e ripreso da varie testate, ...

