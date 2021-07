"Abuso di intercettazioni". Il caso Contrada ancora sotto i riflettori Cedu

Advertising

MarcoGiordanoLT : E parli? debbo aggiungere altro??? concussione, corruzione, abuso d’ufficio, falso in bilancio, procurata epidemia,… -

Ultime Notizie dalla rete : Abuso intercettazioni

La Sicilia

'Per la prima volta', dichiara l'avvocato Stefano Giordano, 'la Corte Europea punta il dito contro quello che - non a torto - è stato definito comedellee degli 'atti a ...E mentre gli indagati trovano pubblicati atti ancora segreti, immagini,, talvolta ... delle frustrazioni e, a monte, di una concezione del potere che non riconosce lnella ...La notizia è stata comunicata all’Adnkronos da Stefano Giordano e Marina Silvia Mori, legali di Bruno Contrada ...Palermo, 27 lug. Adnkronos) – La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha comunicato al Governo italiano il ricorso presentato nel 2019 da Bruno Contrada, assistito dagli Avvocati Stefano Giordano e Mar ...