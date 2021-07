Zangrillo | “Crollo contagi in Gb | buona notizia ignorata”

(Di lunedì 26 luglio 2021) “Nonostante le ‘folli riaperture’ del Primo Ministro Boris Johnson, per il quinto giorno consecutivodeiCovid in Gran Bretagna”. A mettere l’accento sul dato che arriva da Oltremanica è Alberto, direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano e prorettore all’università Vita-Salute, che guarda all’andamento della curva nel Regno Unito, che sembrerebbe frenare (ieri ida Sars-CoV-2 sono stati 29.173, erano sopra quota 54mila il 17 luglio), e lo commenta positivamente in un tweet, pur con un ma: per lo specialista questa ...

Adnkronos

... ammonisce, postando la prima pagina del giornale britannico, in cui l'apertura parla proprio didei casi Covid ed effetto vaccini. Nei giorni scorsi lo stessoaveva definito il ...Albertoattacca i cosiddett i giornaloni che continuano ad avere una linea allarmista sul ... per il quinto giorno consecutivo,dei contagi Covid in Gran Bretagn a. Per conoscere la ...“Nonostante le ‘folli riaperture’ del Primo Ministro Boris Johnson, per il quinto giorno consecutivo crollo dei contagi Covid in Gran Bretagna”. A mettere l’accento sul dato che arriva da Oltremanica ...«Nonostante le “folli riaperture” del Primo Ministro Boris Johnson, per il quinto giorno consecutivo crollo dei contagi Covid in Gran Bretagna». A mettere ...