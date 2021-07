Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2021 ore 12:30 (Di lunedì 26 luglio 2021) Viabilità DEL 26 LUGLIO 2021 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LA PRENESTINA E L’APPIA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE DA TOR VERGATA AL RACCORDO IN DIREZIONE Roma SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SULLA Roma FIUMICINO CODE IN COMPLANARE DA CHIAVICHETTA AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 luglio 2021)DEL 26 LUGLIOORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONESUD IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LA PRENESTINA E L’APPIA SULLA DIRAMAZIONESUD CODE DA TOR VERGATA AL RACCORDO IN DIREZIONESUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SULLAFIUMICINO CODE IN COMPLANARE DA CHIAVICHETTA AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI ...

