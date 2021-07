Ufficiale: John Terry lascia l’Aston Villa (Di lunedì 26 luglio 2021) l’Aston Villa rende noto con un comunicato Ufficiale l’addio di John Terry, ex difensore che aveva svolto il ruolo di vice allenatore di Smith. Questa la nota del club: “È stato un enorme onore e privilegio aver trascorso questi ultimi tre anni all’Aston Villa, ma sento che ora è il momento giusto per prendere la decisione estremamente difficile di andare avanti” ha dichiarato. Terry, 40 anni, ha chiuso la carriera proprio con i Villans raccogliendo 32 presenze e un gol nella stagione 2017/18 prima di essere nominato da ottobre 2018 ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 luglio 2021)rende noto con un comunicatol’addio di, ex difensore che aveva svolto il ruolo di vice allenatore di Smith. Questa la nota del club: “È stato un enorme onore e privilegio aver trascorso questi ultimi tre anni al, ma sento che ora è il momento giusto per prendere la decisione estremamente difficile di andare avanti” ha dichiarato., 40 anni, ha chiuso la carriera proprio con ins raccogliendo 32 presenze e un gol nella stagione 2017/18 prima di essere nominato da ottobre 2018 ...

