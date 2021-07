Tokyo 2020 | Tom Daley dopo l’oro nei tuffi | «Orgoglioso di essere gay e campione olimpico» – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 26 luglio 2021) Tome Matty Lee hanno appena vinto la medaglia d’oro neisincronizzati da 10 metri a. Sono in conferenza stampa. La vittoria è arrivata per un soffio: hanno superato di un punto il duo cinese. È una vittoria a cuipuntava da tempo: per lui la prima Olimpiade è stata 13 anni fa. È per questo che le parole che ha scelto per celebrare questo momento sono uniche, decise da chissà quanto tempo: «Mi sento incredibilmentedi dire che sono un uomo gay e anche un. Quando ero più giovane non pensavo che ...