Tokyo 2020, Italia-Polonia 0-3: primo k.o. per gli azzurri (Di lunedì 26 luglio 2021) (Adnkronos) - Dopo la vittoria all'esordio contro il Canada, l'Italia del volley maschile viene sconfitta dalla Polonia per 3-0 (25-20, 26-24, 25-20) nel secondo incontro del torneo olimpico di Tokyo 2020. Gli azzurri di Blengini non sono riusciti a esprimersi su buoni livelli, facendo fatica in ricezione e conseguentemente non riuscendo a sviluppare una buona manovra offensiva. Ora sarà importante spostare immediatamente l'attenzione sulla prossima gara che vedrà l'Italia, mercoledì 28 luglio, affrontare i padroni di casa del Giappone alle ore 12.40 Italiane (le 19.40 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) (Adnkronos) - Dopo la vittoria all'esordio contro il Canada, l'del volley maschile viene sconfitta dallaper 3-0 (25-20, 26-24, 25-20) nel secondo incontro del torneo olimpico di. Glidi Blengini non sono riusciti a esprimersi su buoni livelli, facendo fatica in ricezione e conseguentemente non riuscendo a sviluppare una buona manovra offensiva. Ora sarà importante spostare immediatamente l'attenzione sulla prossima gara che vedrà l', mercoledì 28 luglio, affrontare i padroni di casa del Giappone alle ore 12.40ne (le 19.40 ...

Advertising

Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - OperaFisista : Diana Bacosi conquista l'argento nella gara di skeet - infoitsalute : Olimpiadi Tokyo 2020, Dell'Aquila vince in finale di Taekwondo, è il suo il primo Oro italiano -