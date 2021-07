Televisione in lutto, l’amatissimo attore è stato trovato morto: aveva solo 45 anni (Di lunedì 26 luglio 2021) L’attore Dieter Brummer è scomparso a 45 anni. Era conosciuto al grande pubblico per il suo ruolo di Shane Parrish nella soap televisiva “Home And Away”. Dieter Brummer. Il corpo senza vita dell’interprete è stato trovato sabato in una casa a Sydney, secondo quanto riportato dai media. #FOTO A FINE ARTICOLO Secondo le prime informazioni, la morte dell’attore non è oggetto di indagini della autorità del posto. In quanto non ci sono elementi sospetti che potrebbero far pensare a qualcosa di diverso da un decesso naturale. A dare la notizia è stata la famiglia di Brummer che ha dichiarato: “Abbiamo ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 26 luglio 2021) L’Dieter Brummer è scomparso a 45. Era conosciuto al grande pubblico per il suo ruolo di Shane Parrish nella soap televisiva “Home And Away”. Dieter Brummer. Il corpo senza vita dell’interprete èsabato in una casa a Sydney, secondo quanto riportato dai media. #FOTO A FINE ARTICOLO Secondo le prime informazioni, la morte dell’non è oggetto di indagini della autorità del posto. In quanto non ci sono elementi sospetti che potrebbero far pensare a qualcosa di diverso da un decesso naturale. A dare la notizia è stata la famiglia di Brummer che ha dichiarato: “Abbiamo ...

