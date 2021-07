Roberto Carlos | “Jorginho sarebbe stato fondamentale nel Brasile Il Chelsea deve fargli una statua”

(Di lunedì 26 luglio 2021) Intervida La Repubblica,, ex campione brasiliano, ha speso belle parole per l’italo-brasiliano, fresco di vittoria della Champions League cole dell’Europeo con l’Italia. Queste le parole dell’ex Real Madrid: “A Euro 2020 ho tifato per la squadra di Mancini: gioco di squadra e mentalità giusta. L’Italia strappava davvero gli occhi a tutti, ha fatto un grande cammino e ha vinto con merito.decisivo, avrebbe fatto comodo anche al. Quando scelse l’Italia c’era enorme concorrenza nel ...

