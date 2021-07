Pellegrini sottotono nei 200 sl | passa col 15° tempo | ' Domattina si cambia registro'

(Di lunedì 26 luglio 2021) La quinta Olimpiade della Divina del nuoto si è aperta oggi, in corsia 4, della terza batteria dei 200 metri stile libero. Federicaha chiuso in quinta posizione coldi 1:57.33. Un ...

... seguita dalla canadese Penny Oleksiak 1'55"38, terza e quarta le australiane Madison Wilson 1'55"87 e Ariarne Titmus 1'55"88 non molla ? La, a caldo ai microfoni Rai, riconosce la gara ...Il suo sara' un discorso "". A causa del Covid - 19 e delle polemiche scoppiate in ...Chechi (Ginnastica) 2008 Antonio Rossi (Canoa) 2012 Valentina Vezzali (Scherma) 2016 Federica(...Non un errore, non una gara banalmente sottotono, qualcosa di più di una delusione, un fallimento epocale, un crollo, una ...Ha vinto ieri la Roma di José Mourinho nell’amichevole disputata contro la Triestina. Nella terza uscita stagionale, la prima lontana da Trigoria, è finita 1-0 grazie a un gol del baby Nicola Zalewski ...